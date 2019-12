Pilar Llop, escollida presidenta del Senat en segona volta amb 130 vots

La senadora del PSOE Pilar Llop ha estat escollida aquest dimarts nova presidenta del Senat amb 130 vots. Ha estat elegida en segona volta, ja que en la primera votació no ha obtingut la majoria absoluta de 133 vots i s'ha quedat en 132, la qual cosa ha obligat a fer una nova votació entre ella i el candidat del PP, Pío García-Escudero, que havia quedat en segon lloc amb 107 suports. García-Escudero, que ja va presidir el Senat del 2011 al 2019, ha sumat 109 sufragis en segona volta i no ha pogut superar l'aspirant socialista. Llop, senadora per Madrid, substitueix en el càrrec el català Manuel Cruz, que ha estat el president més breu del Senat des de 1923 amb un mandat de 197 dies, poc més de sis mesos.

Llop, magistrada especialitzada en violència masclista, va accedir a la carrera judicial l'any 1999 i ha estat diputada de l'Assemblea de Madrid. L'any 2018 va ser nomenada delegada del govern espanyol per a la violència de gènere.

L'altre candidat que s'ha presentat, José Manuel Marín (Vox), només ha sumat els dos vots de la seva formació –té tres senadors, però un d'ells no ha anat a la sessió perquè el Parlament d'Andalusia l'ha de designar– i no ha passat a la segona volta. La resta de paperetes han estat en blanc –vuit– o nul·les –15 en primera volta i 16 en segona–.



El PNB entra a la Mesa



Pel que fa a la resta de càrrecs de la Mesa del Senat, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, repeteix com a vicepresidenta primera i García-Escudero seguirà com a vicepresident segon en haver obtingut la majoria en haver obtingut 130 i 109 vots, respectivament. Els dos senadors de Vox –per Múrcia i Ceuta– s'han tornat a postular però només han obtingut un vot cadascun.

Les quatre secretaries han recaigut en el socialista Francisco Manuel Fajardo (PSOE), Imanol Landa (PNB), Rafael Antonio Hernando (PP) i Cristina Ayala (PP). D'aquesta manera, hi haurà tres dones a la Mesa –Llop, Narbona i Ayala– i quatre homes –García-Escudero, Fajardo, Landa i Hernando–.