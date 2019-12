Dos lletrats diuen que Podem els despatxa per investigar corrupció

L'acomiadament de dos advocats ha fet esclatar la polèmica a Podem en plena negociació entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, la formació del qual acusa de suposat assetjament sexual un dels destituïts, que al seu torn denuncia represàlies per haver volgut investigar irregularitats en el si del partit morat. Dilluns passat, la direcció de Podem va comunicar l'acomiadament per burofax a l'advocat José Manuel Calvente, fins llavors responsable de Protecció de Dades del partit, després d'obrir-li un expedient per un suposat assetjament sexual i laboral a una treballadora. Calvente va avançar que presentarà una querella per calúmnies dirigida contra el secretari d'Organització, Alberto Rodríguez, la diputada Ione Belarra i la gerent, Rocío Val.