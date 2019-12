Puigdemont i Torra presidiran aquest dilluns una reunió de JxCat a Brussel·les

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el president Quim Torra presidiran aquest dilluns una reunió a Brussel·les amb els diputats de JxCat al Parlament, al Congrés i al Senat, així com amb els consellers del Govern, en què abordaran les negociacions sobre la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, entre altres qüestions de l'actualitat política.

Fonts de JxCat han explicat a Europa Press que la trobada s'emmarca en les reunions que el grup celebra periòdicament, i servirà per analitzar el moment polític i dibuixar estratègies de cara als propers mesos.

La reunió, que començarà a les 11.30 hores en un hotel de Brussel·les, té lloc després de la primera reunió que JxCat va tenir aquesta setmana amb el PSOE per abordar la investidura, i després dels contactes que els socialistes han mantingut amb ERC.

Una altra de les qüestions que pot haver-hi sobre la taula és la situació que pot produir-se si inhabiliten Torra després del judici que, a mitjans de novembre, va afrontar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumpta desobediència en no retirar llaços grocs com li va ordenar la Junta Electoral Central (JEC) en període de campanya electoral.

En la trobada també s'hi pot abordar l'estat de les negociacions per tirar endavant el projecte de pressupostos del 2020, que el Govern fa mesos que negocia amb els comuns.