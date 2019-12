Mor el raper Juice Wrld als 21 anys

El raper Juice Wrld, de nom real Jarad Anthony Higgins, va morir aquest diumenge als 21 anys després d'haver patit una "emergència mèdica" a l'aeroport internacional de Midway, a Chicago (Illinois, EUA), segons van informar les autoritats locals .

La causa exacta de la mort encara es desconeix i caldrà esperar a l'autòpsia, segons va explicar en un comunicat l'oficina del metge forense del comtat de Cook, amb jurisdicció sobre l'aeroport.

La Policia de Chicago va detallar que el jove havia patit "una emergència mèdica", sense oferir més detalls, i va anunciar l'obertura d'una investigació per determinar les causes de la mort.

Juice Wrld, que es pronuncia "Juice World", va saltar a la fama des de la plataforma SoundCloud, on va començar a pujar cançons el 2015, mentre estava a l'institut.

Una d'aquestes cançons que va pujar a SoundCloud, "All girls are the same", va captar l'atenció de la discogràfica Interscope Records, que li va oferir un contracte valorat en 3 milions de dòlars quan només tenia 19 anys.

Nascut a Chicago, va debutar el 2018 amb un disc titulat "Goodbye & Good Riddance", que incloïa els senzills "All girls are the same" i "Lucid Dreams" .

A principis d'aquesta setmana, Spotify va anunciar que el raper estava entre els cinc artistes masculins més escoltats a EUA durant aquest any.