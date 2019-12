La Crida defensa que continuarà funcionant de manera autònoma en ple debat sobre el futur de la formació i el seu encaix en l'espai postconvergent amb JxCat i el PDeCAT. «El seu futur el decidiran els socis», va dir ahir el secretari general de la Crida, Antoni Mor-ral, després de reunir-se a Waterloo amb l'expresident Carles Puigdemont. Tot i això, Morral va assegurar que estan oberts «a totes les possibilitats» per poder fer «efectiu el mandat de l'1-O».

Per exemple, un dels líders de la Crida, Jordi Sànchez, acceptaria dissoldre la Crida dins d'un nou partit sota les sigles de JxCat, però Puigdemont encara no s'ha pronunciat sobre això. El moviment de la Crida va ser impulsat fa més d'un any per Puigdemont, Jordi Sànchez i el president Quim Torra. Morral avança que esperen concretar el seu futur de cara al congrés de la Crida que se celebrarà al principi del 2020.