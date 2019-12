L'escola concertada, contra el nou decret d'Educació

Les patronals de les escoles concertades van mostrar-se ahir en contra del decret d'admissió d'alumnes que prepara Educació i rebutgen que l'administració passi a programar tota l'oferta de places escolars, incloses les concertades, i no només les de les escoles públiques. En un comunicat, les cinc patronals van afirmar «haver seguit amb sorpresa les notícies sobre l'escola concertada aparegudes en diversos mitjans de comunicació».

En aquestes informacions, segons un comunicat emès per les patronals, s'afirma que la Generalitat «ha de decidir quins grups de la concertada s'obren o es tanquen, sense considerar la demanda ni la manifestació de la voluntat dels pares sobre l'escola que volen per als seus fills i filles».

Les patronals es refereixen al decret d'admissió d'alumnes i al de concerts educatius que està preparant Educació i asseguren que la proposta de la Generalitat «no va en absolut en la línia del document que van signar en el marc del pacte contra la segregació escolar que impulsa el Síndic de Greuges». En concret, afirmen que quan es va abordar la programació general de l'ensenyament en el marc del pacte es va recollir que «ha de garantir la qualitat de l'educació, l'equitat en l'escolarització de l'alumnat i la possibilitat d'escollir centre».

La sorpresa per a les patronals «ha augmentat» quan els han afirmat que aquests criteris «ja són d'aplicació, com si la nova norma ja estigués aprovada i fos eficaç».

Les escoles concertades van afirmar que «una norma no és vigent fins que no es publica al Diari Oficial de la Generalitat, i després d'haver complert el tràmit d'elaboració i aprovació», de manera que «no pot estar en aplicació».

Per a les escoles concertades, la missió de la Generalitat «no és dirigir l'opció de les famílies obstaculitzant l'exercici dels seus drets, sinó tenir en compte precisament l'elecció que aquests realitzen, sigui la que sigui».

Més enllà, les patronals van afirmar que «per fer possible l'exercici d'aquests drets en totes les capes socials, és imprescindible el finançament en les mateixes condicions per part de les administracions educatives de totes les escoles, tant públiques com concertades del Servei d'Educació de Catalunya». Aquest finançament «avui està lluny d'aconseguir-se a les escoles concertades i, per tant, el que no aporta l'Administració recau sobre l'economia de les famílies», van afegir.