Torra alerta que amb una trucada de Sánchez no se soluciona el conflicte català

El president català, Quim Torra, considera que una trucada del cap de Govern en funcions, Pedro Sánchez, en el marc d'una ronda de contactes amb presidents autonòmics, no soluciona el conflicte català, que demana encarar amb «valentia» i no amb gestos «buits i estèrils».

Després de la ronda de consultes i de rebre l'encàrrec del rei Felip VI per formar govern, Sánchez va anunciar dimecres que trucaria a tots els presidents autonòmics, incloent-hi el president de la Generalitat de Catalunya, que en les últimes setmanes l'ha telefonat diverses vegades sense èxit.

Fonts de l'entorn del president català van remarcar ahir a Efe que res no se solucionarà amb una trucada de Sánchez en el marc d'una ronda de presidents autonòmics, ja que el problema no rau en la trucada.

En aquest sentit, apunten que el que hi ha d'haver és «respecte institucional» i «bilateralitat» entre Catalunya i l'Estat, i un «reconeixement dels subjectes polítics». També, sostenen, una «proposta democràtica» per donar sortida a l'autodeterminació i la «fi de la repressió».

Les mateixes fonts remarquen que tothom ha d'estar «a l'altura del moment polític i encarar el conflicte amb valentia i coratge, i no amb gestos buits i estèrils».

D'altra banda, Sánchez va explicar ahir que la ronda de trucades que farà als presidents autonòmics seran per ordre d'antiguitat estatutària, de manera que la primera serà al lehendakari, Íñigo Urkullu.

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà, per tant, el segon governant autonòmic a qui Sánchez trucarà i no el primer, com van demanar ahir el Govern de la Generalitat com a «gest» cap al president català.

En declaracions a Brussel·les abans de participar en la reunió de Consell Europeu, Sánchez va advertir en qualsevol cas que no iniciarà la seva ronda de trucades fins la setmana que ve i que primer hi ha previstes les seves reunions de dilluns amb el líder del PP, Pablo Casado, i la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas.

L'endemà que el rei el proposés com a candidat a la investidura i d'anunciar tant aquestes reunions com les trucades, el candidat del PSOE a la investidura va insistir en la importància que «tothom» se senti «concernit» en la necessitat de formar un Govern com més aviat millor.

«El Govern d'Espanya és fonamental posar-lo en marxa ja, hem de sortir d'aquest impàs d'estar en funcions», va dir el president, que en concret va subratllar la importància que té per a les comunitats, «també per a Catalunya», que aquest executiu es constitueixi.

Sánchez va dividir les formacions polítiques de l'oposició entre els que volen facilitar la formació de govern, grup en què va incloure ERC, i els que aposten pel bloqueig. Sánchez va lamentar la negativa d'una formació política com el PP, que «va donant lliçons de constitucionalisme i diu que és un partit d'Estat».