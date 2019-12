Flexibilitzar la immersió segons el centre

? La immersió lingüística s'havia convertit en el tema estrella d'un congrés del PSC que havia de ser plàcid. Els socialistes, però, han trobat una solució de consens després de la polèmica pel model lingüístic a les escoles catalanes. El PSC va aprovar la ponència política on, finalment, proposa «flexibilitzar la immersió lingüística». El text transaccionat, després de superar nombroses esmenes, inclou la defensa de la llengua catalana com a «vehicular». El document –que no ha rebut cap vot en contra– també menciona la immersió lingüística, aposta per la seva «flexibilització» en funció de cada centre i demana incorporar-hi altres llengües, com ara l'anglès.