Un mort, un ferit molt greu i dos de greus en un accident de trànsit a la C-32, a Cubelles

Una persona ha resultat morta, una altra ferida de molta gravetat i dues més han sofert lesions de caràcter greu en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la carretera C-32, en terme municipal de Cubelles (Garraf). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els serveis d'emergències han rebut l'avís del sinistre poc després de tres quarts de set. Les primeres informacions facilitades pels Mossos d'Esquadra a l'SCT indiquen que hi ha hagut un xoc per encalç entre dos vehicles al quilòmetre 15 de la carretera esmentada, en sentit Barcelona. La via s'ha hagut de tallar completament i s'han habilitat desviaments per una àrea de servei pròxima a l'indret.