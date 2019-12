Donald Trump, el tercer president dels Estats Units que és reprovat

Com va passar amb els demòcrates Bill Clinton, investigat el 1998 per l'escàndol sexual conegut com el cas Lewinsky, i Andrew Johnson, acusat el 1868 d'alts delictes i faltes, Donald Trump se sotmetrà a un procés de destitució parlamentària ( impeachment, la terminologia anglesa oficial) després que ho aprovés, ahir, la Cambra de Representants dels Estats Units. Trump té el deshonor de ser el primer president republicà que afronta un judici polític que podria precipitar la seva sortida de la Casa Blanca. «Poden creure que seré reprovat avui pels demòcrates d'esquerra radical que no fan res i que no he fet res mal fet?», preguntava retòricament Trump hores abans de la votació. «És una cosa terrible», responia acte seguit, en un avançament del que serà l'estratègia republicana per afrontar l' impeachment: intentar que el president en surti reforçat amb la vista posada a la reelecció, l'any vinent.

Si segueix el procediment previst, la qüestió s'acabarà dirimint al Senat, de majoria republicana i on s'organitzaria el judici al president, probablement el gener. I els republicans ja han advertit que el mandatari en sortirà absolt.

La Cambra de Representants, controlada pels demòcrates, va mantenir un debat de prop de sis hores que va culminar amb la votació sobre els dos aspectes sobre els quals s'articularà el judici polític al president republicà: abús de poder, per tractar de coaccionar Ucraïna perquè l'ajudés en la seva campanya de reelecció, i obstrucció al Congrés, per entorpir la posterior recerca parlamentària.

«Llegeixin les transcripcions» de la conversació telefònica que va mantenir el 25 de juliol amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, l'origen de la investigació que ha desembocat en la impugnació, insistia Trump. «Això no li hauria de passar mai més a cap altre president».

La Comissió Judicial acusa Trump de pressionar Zelenski perquè obrís dues investigacions que el beneficiarien per a la reelecció el 2020: una sobre les suposades corrupteles del precandidat demòcrata Joe Biden i el seu fill Hunter a través dels negocis que tenen a Ucraïna i una altra sobre «la desacreditada teoria» que va ser aquest país, i no pas Rússia, el que va interferir en les eleccions presidencials del 2016.



Pelosi: «Estic trista»

Són afirmacions contingudes en l'informe elaborat per la comissió d'investigació, integrada per les comissions d'Intel·ligència, Exteriors i Supervisió i Reforma, que va iniciar els seus treballs el mes de setembre passat.