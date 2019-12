L'Audiència Nacional acorda la llibertat sota fiança per a tres dels CDR empresonats per terrorisme

La sala penal de l'Audiència Nacional ha acordat la llibertat sota fiança de 5.000 euros per a tres dels CDR empresonats per terrorisme: Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch i Eduardo Garzón. La sala ha decidit estimar parcialment els recursos d'apel·lació de les seves defenses. Hauran de comparèixer tots els dilluns al jutjat de la seva residència, se'ls prohibeix sortir de l'Estat i hauran de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial.

La fiscalia va demanar que se'ls mantingués empresonats tot i que va obrir la porta a un alliberament sota fiança de 9.000 euros. L'acusació popular, exercida per l'ACVOT, va demanar mantenir la presó incondicional.