L'ANC recorrerà l'ordre de tancar el cercador d'empreses afins a l'independentisme

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va anunciar ahir que recor-rerà la resolució del jutge que insta l'entitat a tancar la web que facilita un cercador d'empreses afins a l'independentisme i compromeses amb l'economia catalana.

Ho van indicar fonts de l'ANC, que van afegir que encara estan estudiant la interlocutòria de la jutgessa titular del jutjat mercantil número 11 de Barcelona. La magistrada, que ha deixat 20 dies a les parts per interposar un recurs, considera que l'ANC «ha posat en marxa uns mitjans materials i personals que inciten a la discriminació» i que «això no pot quedar emparat per la llibertat d'opinió». D'aquesta manera, ha estimat un recurs de la patronal Foment del Treball que va denunciar la iniciativa de l'entitat independentista.

Sobre l'argument de l'ANC que la campanya no es tractava d'un «boicot negatiu sinó d'un boicot positiu», la jutgessa reconeix que en la pàgina web es posa a disposició del consumidor informació sobre les empreses en aspectes com el respecte al medi ambient, cooperativisme o economia circular, entre d'altres, però que també s'observa com «té la principal finalitat castigar les empreses que han participat en la campanya de la por».