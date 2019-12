Els premis de la Loteria de Nadal 2019 per dècim

Ets un dels premiats en el sorteig de la Loteria de Nadal? Tens un dècim, un bitllet o una sèrie? És un dels grans dubtes que tenen molts dels participants en l'esperat esdeveniment. El bitllet està compost per deu dècims que tenen el mateix número i pertanyen a la mateixa sèrie, mentre que el dècim és el mateix que un bitllet i suposa la desena part d'un bitllet.

Com és lògic, la sèrie és el conjunt de bitllets d'un mateix número i cadascuna d'elles consta de 100.000 bitllets. La majoria d'espanyols compren dècims amb números diferents i a vegades, hi ha dubtes sobre quin és l'import final que rebran per cada dècim si resulten premiats en la Loteria de Nadal.

Aquí pots consultar l'import final els premis de Loteria de Nadal:

La Grossa: Reparteix 400.000 euros al dècim. Els agraciats guanyaran 324.000 euros, mentre que Hisenda es quedarà amb els 76.000 euros restants.

Segon premi: Reparteix 125.000 euros per dècim. Els premiats lliuraran 21.000 euros a Hisenda, quedant-se amb 104.000 euros.

Tercer premi: Reparteix 50.000 euros per dècim. Se'ls descomptaran 6.000 euros per a Hisenda. Per tant, l'import final es queda en 44.000 euros.

Quarts premis: Hi ha dos quarts, que reparteixen 20.000 euros per dècim cadascun. Ja no tindran el gravamen de 2.000 euros del passat any pel qual els premiats es quedaran amb l'import íntegre.

Cinquens premis: Hi ha 8 cinquens, que reparteixen 6.000 euros per dècim. Igual que passa amb els quarts premis, tampoc cal pagar impostos pels cinquens premis.

Premis menors: Reparteixen 100 euros per dècim o 5 euros per cada euro apostat. Hi ha un total de 1.794 cinquens premis. Igual que passa amb els quarts i amb els cinquens, els agraciats amb premis menors no hauran de pagar res a Hisenda.

Reintegraments: Els que tinguin un dècim l'última xifra del qual coincideixi amb el primer premi. Es reparteixen un total de 9.999 premis que donen 100 euros per dècim o 5 euros per cada euro apostat. Exempts de tributació.

Aproximacions: Són els dècims el número dels quals sigui l'anterior i posterior a la Grossa. Reparteixen 2.000 euros per dècim o 100 euros per cada euro apostat. A més, es premien els números anterior i posterior al segon premi i reparteix 1.250 euros per dècim. Finalment, també es premien els números anterior i posterior al tercer premi, amb una quantitat de 960 euros per dècim. Tots ells estan exempts de tributació.