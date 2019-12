Detingut per estafar 32.500 euros a unes 50 persones en plataformes digitals

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a Barcelona un home de 18 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa continuada, usurpació d'estat civil i delicte continuat de falsedat documental, que es va fer amb més de 32.500 euros d'unes 50 persones a través de plataformes de venda per internet, va informar la policia catalana aquest dimarts en un comunicat. L'estafador publicava anuncis en pàgines digitals de compravenda oferint telèfons d'alta gamma a preus molt per sota de les tarifes actuals i proposava al comprador pagar per avançat.