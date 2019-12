El Govern insta ERC a separar la decisió de l'Advocacia de la negociació «política»

La ministra de Defensa en funcions i responsable d'Afers Exteriors, Margarita Robles, va assegurar que «no hi ha cap explicació política» al fet que encara no es conegui l'informe de l'Advocacia General de l'Estat sobre Oriol Junqueras i que «les qüestions jurídiques mai són polítiques».

Després de visitar diverses agrupacions militars a la base aèria madrilenya de Torrejón, la ministra va recordar que l'Advocacia té de termini fins al 2 de gener per presentar el seu informe sobre la situació del líder d'ERC, i va subratllar que «els procediments judicials no tenen res a veure amb els procediments polítics».

La ministra es va mostrar convençuda que aquest assumpte no crearà problemes a les negociacions amb ERC: «N'estic segura perquè conec molts dirigents d'ERC que tenen una formació jurídica important i ells saben que unes qüestions són les coses d'un procediment judicial i una altra són les qüestions polítiques».

Per tant, «les negociacions que calgui fer seran sempre en l'àmbit de pensar en l'interès general, un àmbit polític al marge dels procediments judicials, que tenen els seus propis ritmes», va dir.



Demana responsabilitat

Robles va afegir que, en qualsevol cas, la responsabilitat que encara no hi hagi Govern «no només és del Govern, és també de tota l'oposició» i dels «partits de la dreta, que diuen estar preocupats per Espanya però només es preocupen del seu interès personal i criticar Pedro Sánchez». «No és acceptable», va assenyalar Robles, per a qui, en democràcia, «les crítiques són sanes, però el que no és sa és el catastrofisme i fer prevaler els interessos partidistes als interessos generals». Per això, va fer una «crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques», especialment «dels partits de dretes, que són els mateixos que ens van portar a unes segones eleccions».

Preguntada per si creu que ERC serà un soci fiable de Govern, Robles ha assegurat que es fia «dels qui tenen un compromís pensant en tots els ciutadans».

Així, va apuntar que «l'important és que tothom tingui la seguretat i la tranquil·litat que el president Sánchez i el PSOE sí que estem pensant a Espanya», i va afegir: «El mateix puc dir de Podemos».

En canvi, va considerar que el president de la Generalitat, Quim Torra, «s'equivoca en defensar només els qui l'han votat». No obstant això, va assegurar que «ERC té una responsabilitat amb els interessos d'Espanya i de Catalunya» i que ella personalment té «l'absoluta tranquil·litat» de saber que el comitè negociador «va a negociar pensant només en l'interès d'Espanya».



El reglament del Congrés

La falta d'al·legacions de l'Advocacia de l'Estat sobre la sentència de la Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va reconèixer la immunitat com a europarlamentari del líder d'ERC, confirma la impossibilitat que el socialista Pedro Sánchez sigui investit president del Govern espanyol abans de la nit de Cap d'Any.

El reglament del Congrés no contempla cap termini per a la convocatòria del debat d'investidura, que és facultat exclusiva de la presidenta de la Cambra, però per logística i segons els precedents, s'hauria de fixar entre 24 i 48 hores abans del seu inici per garantir que totes les seves senyories, especialment les que viatgen des de les Canàries i les Balears, hi arribin a temps.