Moren 12 persones i 53 resulten ferides en un accident d'avió a Kazakhstan

Dotze persones van morir després que un avió de passatgers de l'aerolínia Bek Air s'estavellés prop de la ciutat d'Almati, al sud-est de Kazakhstan, segons l'últim balanç de les autoritats kazakhs. Després d'haver informat en un primer moment de 15 morts en el sinistre aeri, les causes del qual s'estan investigant, el ministeri de l'Interior va confirmar que 12 persones havien mort en l'accident. Del total de víctimes, vuit persones van morir al lloc de l'accident i quatre més en centres mèdics. El sinistre va ferir 53 persones, que estan rebent atenció mèdica. El Govern va decretar l'obertura d'una comissió d'investigació per determinar les causes de l'accident.