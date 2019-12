Almenys 94 morts per l'explosió d'un camió bomba al sud-est de Somàlia

L'explosió d'un camió bomba al sud-est de Somàlia i a prop de la capital, Mogadiscio, ha causat almenys 94 morts –tot i que el recompte final podria augmentar– i un centenar de ferits. Els fets es van produir ahir pels volts de les sis del matí (hora peninsular) en una intersecció que connecta la capital amb la ciutat d'Afgooye, segons van confirmar una ONG internacional amb presència al país africà i un diputat del Parlament somali. El balanç de les entitats corrobora la informació que va proporcionar el diputat Abdirisak Omar Mohamed, el qual va estimar un total de 94 morts –17 policies i 77 civils, quatre dels quals estrangers–, mentre que fonts mèdiques de l'hospital de Medina van xifrar els ferits en un centenar.

Entre els quatre estrangers morts hi ha almenys dues persones de nacionalitat turca, integrants d'un equip d'enginyers que es trobava pràcticament just al costat de la detonació, segons va confirmar l'ambaixada de Turquia a Somàlia al servei d'informació internacional dels Estats Units, Voice of America. D'altra banda, el servei d'ambulàncies de la capital va confirmar que l'explosió pertany a la d'un camió bomba –es desconeix si amb un terrorista suïcida al volant, tot i que les autoritats locals apunten aquesta hipòtesi– en un punt de control situat en una cruïlla que fan servir els vehicles que arriben a la capital somali des de la localitat d'Afgooye.



Un lloc freqüentat

En els voltants del lloc de l'explosió hi ha una oficina de Trànsit que visiten diàriament desenes de persones per pagar els seus impostos de circulació, per la qual cosa hi ha un elevat nombre de morts. Aquest atemptat seria el tercer més sagnant de la història recent de la capital, al darrere del que va tenir lloc el 14 d'octubre del 2017, que va deixar 587 morts, i el d'octubre del 2011, on van morir cent persones. Cap grup ha reivindicat l'atemptat, tot i que el Govern somali sospita del grup terrorista d'Al-Shabab.