ERC convoca el Consell Nacional del partit per decidir sobre la investidura

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, va explicar ahir que l'executiva de la formació ha acordat convocar el Consell Nacional per a dijous que ve, 2 de gener, a les 5 de la tarda perquè validi o no l'acord amb el PSOE i es fixi la posició dels republicans en la investidura del líder socialista Pedro Sánchez.

En roda de premsa, la portaveu d'ERC va admetre que són «escèptics» amb el PSOE i el Govern espanyol però que creuen que és una «oportunitat» per activar la «via política». «Només podrem comprovar si la taula de negociació entre governs va de manera seriosa si ho intentem», va argumentar. Vilalta va evitar valorar la data d'una possible investidura abans de Reis i va dir que només són «responsables» del calendari intern d'ERC.

Després d'haver celebrat una Executiva Nacional ampliada amb els diputats al Congrés i Senadors d'ERC, Vilalta va subratllar que els republicans consideren que s'ha arribat al final de les negociacions amb el PSOE i que, per tant, és moment de posar la decisió sobre la investidura a mans de la militància.

Vilalta va defensar que han fet allò que deia el programa electoral: «Tenir la màxima força per obligar el Govern de l'Estat a asseure's a una taula de negociació per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat». Vilalta va celebrar que el PSOE hagi reconegut que hi ha un conflicte polític i que s'ha d'iniciar la via política per trobar una «sortida democràtica».

La republicana va detallar que la sortida democràtica es trobarà a través de la taula de diàleg entre governs. Una «eina» ja negociada amb el PSOE.