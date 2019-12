JxCat creu que l'acord PSOE-Unides Podem «allunya una solució real al conflicte català»

JxCat creu que el pacte entre el PSOE i Unides Podem que van segellar ahir «allunya una solució real al conflicte català». Segons va expressar JxCat a través d'un comunicat, l'acord programàtic entre les dues formacions per a un govern de coalició suposa una reedició del model autonòmic dels darrers 40 anys.

Una visió que, segons diuen fonts del partit independentista, és «als antípodes» de les reivindicacions d'una majoria de ciutadans de Catalunya, que considera que la solució al conflicte polític passa per un referèndum. Per aquests motius pensen que el pacte és «decebedor», que només busca una «Espanya forta i cohesionada» i auguren que no aportarà «cap solució real» a la situació política catalana.

JxCat lamenta que la situació política catalana, que considera el principal problema polític i institucional de l'Estat espanyol, només ocupi una frase en el marc del pacte entre les dues formacions.