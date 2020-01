El permís de paternitat s'amplia fins a les 12 setmanes amb el canvi d'any

Pas endavant per a la igualtat de tracte entre homes i dones en l'ocupació. A partir d'aquest mes de gener, el permís de paternitat s'amplia fins a les 12 setmanes, en comptes de les vuit que hi havia fins ara. El permís és intransferible i retribuït al 100%. Si el pare hi renuncia, no el pot cedir a la mare.

Les quatre primeres setmanes s'han de fer immediatament després del part, per tenir cura de la criatura i de la mare. D'aquesta manera, els dos progenitors tindran permís simultàniament. Les altres vuit setmanes es poden fer a continuació o anar-les repartint durant el primer any del fill.

El Consell de Ministres de l'1 de març del 2019 va aprovar el reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la igualtat d'oportunitats, on constava l'ampliació de la durada del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes, canvi que va entrar en vigor l'1 d'abril. A partir de l'1 de gener s'ha ampliat fins a 12 i el primer dia de l'any 2021 arribarà a les 16 setmanes.