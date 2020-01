Greenpeace, l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública, el CSIC, Ecologistes en Acció, PSOE, Ciutadans i l'alcaldessa de Barcelona, entre d'altres, han críticat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dimecres va assegurar que «ningú no ha mort per efectes de la contaminació». El portaveu del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, demanarà explicacions a Isabel Díaz Ayuso per «infravalorar» els efectes de la contaminació.