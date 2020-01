Iceta celebra «l'opció pel diàleg per resoldre el conflicte» d'Esquerra

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va valorar ahir la decisió presa pel Consell Nacional d'ERC d'abstenir-se i, per tant, possibilitar la investidura de Sánchez, una decisió, va dir, «que implica una opció inequívoca pel diàleg com a única eina vàlida per resoldre el conflicte». «El socialisme català s'hi compromet total i absolutament», va afegir en un comunicat.

Per la seva part, el president del PP, Pablo Casado, va afirmar que el pacte entre PSOE i ERC que facilitarà la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, «liquida» la sobirania nacional, la igualtat i la legalitat.

La portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, va considerar «una infàmia i una humiliació als catalans constitucionalistes, a la resta d'espa-nyols i a Espanya» l'acord entre PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

D'altra banda, l'Executiva del PRC va aprovar per unanimitat votar en contra de la investidura de Sánchez com a president de Govern després de conèixer el contingut de l'acord assolit per PSOE i ERC. La formació regionalista considera «inassumible» que no hi hagi ni un sol esment a la Constitució.