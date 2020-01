Els incendis australians minen el primer ministre

El primer ministre d'Austràlia, Scott Morrison, va ser ahir increpat per residents d'una localitat afectada pels greus incendis forestals que arrasen Nova Gal·les del Sud, un dels quals el va acusar de «deixar que cremi» el país.

Morrison va visitar la localitat de Cobargo, a prop de la qual dimarts van morir dues persones a causa d'un dels incendis. Un dels veïns li va dir que hauria de «sentir-se avergonyit» i el va acusar de «deixar que el país cremi», segons va informar la cadena ABC.

«No em sorprèn que la gent se senti molt ferida en aquests moments», va dir Morrison a la cadena de televisió després de l'incident. «Per això soc aquí avui, per ser aquí, per veure-la per mi mateix [la situació] i oferir el consol que pugui», va afegir. «Entenc els forts sentiments que té la població, ho han perdut tot», va afegir Morrison, que va dir entendre l'«emoció» dels residents. Preguntat sobre si considera que la seva resposta davant la crisi ha estat adequada, el primer ministre va replicar que ara és el moment de mantenir la calma. «Això no té res a veure amb el primer ministre, els governadors, els alcaldes, la política; té a veure amb la gent que necessita ajuda i els recursos en el terreny», va afegir. «Aquesta és l'única cosa en la qual tinc posada la meva atenció», va dir.

D'altra banda, la primera ministra de Nova Gal·les del Sud, Gladys Berejiklian, va declarar l'estat d'emergència pels incendis forestals en aquest estat australià, perquè preveu un empitjorament de les condicions meteorològiques els propers dies. Berejiklian va anunciar ahir que l'estat d'emergència començarà avui i estarà vigent almenys set dies. El cap del Servei Rural de Bombers de Nova Gal·les del Sud, Shane Fitzsimmons, va explicar que s'espera que les condicions meteorològiques empitjorin dissabte i revifin les flames. «Hi haurà autèntics desafiaments i riscos reals relacionats amb les previsions meteorològiques», va dir, i va indicar que seran pitjor que les de Cap d'Any, quan el foc va llevar la vida a set persones i va amenaçar la de milers de veïns de Nova Gal·les del Sud. A la vegada, el primer ministre de Victòria, Daniel Andrews, ha declarat per primer cop a la història l'estat de desastre a bona part de la meitat oriental de l'estat.

L'onada de calor a Austràlia ha provocat diversos incendis que han deixat almenys dotze morts i milers de persones atrapades.