Protecció Civil alerta que el «principal risc» de les cavalcades és el pas de les carrosses

Protecció Civil de la Generalitat ha elaborat unes recomanacions per la cavalcada de reis del 5 de gener on alerta que el "principal risc" és el pas de les carrosses i demana no acostar-s'hi, intentar pujar-hi o baixar a la via per agafar caramels que quedin. Entre les recomanacions també es demana no pujar a baranes, reixes, contenidors o altres llocs elevats per no caure. En un comunicat demana seguir les instruccions del voluntariat de protecció civil, policies locals i altres serveis de seguretat i emergències, així com no posar-se en risc ni exposar els menuts a un possible accident. Protecció Civil informarà dels principals consells i possibles incidències a través de les xarxes socials.

Abans de la celebració Protecció Civil aconsella no dur bosses o motxilles grans per evitar malentesos i situacions de perill, portar calçat per evitar lesions, abrigar-se, buscar punts de trobada fora de la zona de més afluència i seguir les instruccions dels organitzadors en tot moment.

Durant la cavalcada es demana no pujar a baranes, contenidors o altres elements inestables per no caure i quedar-se sempre darrera les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses, així com no acostar-se mai a les carrosses o intentar-hi pujar ni baixar a la via per agafar caramels que quedin en el pas de les carrosses. Afegeix que no s'ha de fer guerra de caramels ni els llençar-ne contra ningú, ni al personal de seguretat, ni al de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada.

Pel que fa als més petits, recomana portar-los agafats de la mà i explicar-los els riscos, què és el que no poden fer i com han d'actuar si es perden. Insisteix en no deixar que els menor pugin a cap objecte per veure millor la cavalcada i recomana pujar-los a coll en tot cas. També aconsella portar la documentació a sobre i i en el cas de menors, gent gran i discapacitats físics preparar una fitxa o polsera amb les seves dades i un telèfon de contacte i fer que la portin en un lloc visible per si es perden.

En els accessos al lloc de la celebració les recomanacions indiquen evitar que s'ha d'evitar empènyer per accedir a una zona per no provocar una caiguda o allau. Afegeix el consell de no aturar-se en els carrers d'accés al recorregut perquè són vies de pas dels serveis d'emergència i d'evacuació.

En cas d'emergència Protecció Civil recomana mantenir la calma i estar atents a les indicacions dels serveis d'emergència, tenint especial cura dels menors i les persones amb discapacitats. Afegeix que cal evitar les corredisses i empentes i que en cas d'emergència, si es telefona al 112 des d'un mòbil i no dóna senyal pot ser que les línies estiguin saturades i calgui buscar un telèfon fix.