El TSJC admet la querella contra Buch per posar escorta a Carles Puigdemont

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va admetre ahir a tràmit la querella de la Fiscalia contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, pel servei d'escorta que es va prestar a Carles Puigdemont en el seu trasllat a Bèlgica, segons fonts judicials. L'admissió a tràmit de la querella s'estén també al sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís E., el qual presumptament va dur a terme les tasques d'escorta de l'expresident de la Generalitat que són objecte de l'acusació. La querella, interposada el novembre a conseqüència d'una denúncia de Ciutadans, acusava Buch i Lluís E. de prevaricació i malversació.

El Tribunal recull en el seu escrit la tesi de la querella, segons la qual Buch va nomenar Lluís E. com a «assessor del departament d'Interior en matèria de seguretat», tot i que, «en realitat, la missió del querellat era la de procurar un servei d'escorta permanent a Carles Puigdemont», declarat en rebel·lia en la causa que seguia el Tribunal Suprem contra els líders de l'independentisme. Lluís E., segons investigacions de la Divisió d'Afers Interns dels Mossos citades en l'acte, va acompanyar l'expresident català des del 30 d'octubre del 2017, quan Puigdemont va abandonar Catalunya i es va instal·lar a Bèlgica. Un dels indicis que inclou l'acte és que durant el temps en què Lluís E. va ocupar el càrrec d'assessor, des del 27 de juliol del 2018 fins que va cessar voluntàriament, el 13 de març del 2019, no consta en el sistema informàtic de personal del departament «cap referència a vacances, permisos o altres circumstàncies laborals del querellat». No obstant això, «per informacions aparegudes en mitjans de comunicació i en xarxes socials, s'hauria comprovat la presència de Lluís E. fora del territori espanyol, en funcions d'escorta i assegurament de Puigdemont».

Un altre indici de la presumpta comissió de delicte de prevaricació per part de Buch recollit en l'acte és la suposada «inidoneïtat» de Lluís E. per ocupar un càrrec d'assessor «pel seu currículum, en què només consta el batxillerat i un curs bàsic d'escortes.