Arrimadas intenta ridiculitzar Lastra amb un cartell qüestionant el seu currículum

La diputada socialista ha ignorat la provocació i tan sols ha afegit que, en política, pitjor que estar a l'oposició és "estar en la irrellevància"

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha intentat ridiculitzar la portaveu socialista, Adriana Lastra, aquest diumenge a l'hemicicle en mostrar un cartell amb el qual ha insinuat que l'única experiència laboral que figura en el seu currículum és com a política del PSOE.





?? Inés Arrimadas hunde a Adriana Lastra recordándole su Currículum.



A sus 40 años, Lastra no ha acabado ni la carrera y solo se le conoce un oficio: el PSOE.#InvestiduraRTVE5E pic.twitter.com/JDDF6q0U7V — Jesús Martín ?????? (@jesusmartincslh) January 5, 2020

Lastra ignora la provocació

En la seva intervenció durant la segona jornada del debat d'investidura a la Cambra baixa, Lastra ha criticat Arrimadas per haver instat els diputats socialistes a no recolzar amb els seus vots el candidat del PSOE a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez, si rebutgen els seus pactes amb Unides Podem, ERC i el PNB."Hem vist a la dreta fer moltes coses desesperades, però res de similar al ridícul que ha fet vostè demanant 'tamayazos'", ha dit la portaveu socialista, recordant el moment en què dos diputats del PSOE a la Comunitat de Madrid --Eduardo Tamayo i María Teresa Sáez-- van impedir el 2003 la investidura del socialista Rafael Simancas com a president autonòmic en absentar-se el dia de la votació.A continuació, la portaveu de Cs, somrient i picant l'ullet a Llastra, li ha mostrat des del seu escó un cartell on es llegia 'CV Adriana Llastra' i, a sota, només el logotip del PSOE.La diputada socialista ha ignorat aquest missatge i ha dit que els seus companys de grup parlamentari "no són trànsfugues". "Si tenia pensat portar una bossa amb diners, s'ho pot estalviar", ha afegit, advertint que, en política, pitjor que estar a l'oposició és "estar en la irrellevància", en al·lusió a Cs.Arrimadas ha exhibit el mateix cartell en altres moments de la intervenció de Lastra, desfermant les protestes a les files socialistes. Segons ha explicat a Twitter el diputat del PP Tomás Cabezón, el dirigent del PSOE Santos Cedrán ha arribat a acusar a Arrimadas de tenir "zero cervell". "Quina vergonya! A aquest senyor algú li haurà de dir alguna cosa", ha dit.Un altre dirigent de Cs, el portaveu adjunt de la Gestora i exdiputat, Joan Mesquida, ha incidit en les crítiques a Adriana Lastra i, a través d'un missatge a Twitter, ha subratllat que la 'número dos' del PSOE no té "formació ni experiència fora de la política".En la seva opinió, la portaveu socialista "arriba molt bé a finals de mes amb els seus més de 6.000 euros nets al mes", però "si no fos per Sánchez segur que no arribaria a finals de mes".