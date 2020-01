Prop de mil concentrats davant del Parlament

Prop de mil persones es van concentrar davant el Parlament de Catalunya ahir a la tarda. El president de la Generalitat, Quim Torra, va sortir a saludar els congregats a les portes de la Cambra en protesta per la seva inhabilitació. Ho va fer en un recés de ple per rebutjar la seva inhabilitació.

Si bé els Mossos d'Esquadra van impedir a l'inici de la tarda l'accés al parc de la Ciutadella als manifestants, un grup va aconseguir finalment accedir i es va concentrar davant l'edifici del Parlament. Amb gestos d'agraïment, Torra va encaixar mans amb els que eren a la primera fila, mentre se sentien crits com «ni un pas enrere», «independència» o «1 d'octubre, ni oblit ni perdó». Els congregats van seguir el ple a través d'uns altaveus.

Per la seva banda, l'ANC de Manresa va emetre ahir un comunicat en què demanava a la ciutadania de Manresa a participar de les mobilitzacions que es convoquessin i va demanar a l'Ajuntament de la capital del Bages a desobeir la JEC i reconèixer públicament Quim Torra com a president de la Generalitat de Catalunya. També va demanar a les institucions que no permetin «cap alteració dels resultats electorals».