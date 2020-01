Arrimadas insisteix a demanar als diputats socialistes que se saltin la disciplina de vot

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha insistit a demanar als diputats socialistes que se saltin la disciplina de vot per tombar la investidura de Pedro Sánchez. "Saltin-se-la per garantir la convivència", ha reclamat Arrimadas, que s'ha preguntat si a la bancada socialista no hi ha cap "vot valent" i algun diputat del PSOE "que s'atreveixi a dir ara el que deien durant la campanya electoral".

La portaveu de la formació liberal ha acusat Sánchez al debat d'investidura d'aquest dimarts de preferir "fer la pilota a ERC" que entendre's amb "constitucionalistes" i ha tornat a defensar que hi havia una majoria "alternativa" per evitar els pactes amb Unides Podem i ERC. "Es queda impassible quan ERC insulta els jutges o al Rei", ha criticat Arrimadas.

"A vostè no l'ha votat ni un sol espanyol per fer el que farà avui aquí", ha remarcat Arrimadas, que ha afirmat que el candidat socialista ha "abandonat" als votants "constitucionalistes". Segons la portaveu de Cs, el que proposa Sánchez no és progressisme sinó "sanchisme" i que els seus socis volen "debilitar" l'Estat. Arrimadas ha dit que "més que mai" cal "moderació" i una "alternativa de centre".