L'Eurocambra reconeix Puigdemont, Junqueras i Comín com a eurodiputats

El Parlament Europeu va reconèixer ahir com a eurodiputats el dirigent d'ERC empresonat, Oriol Junqueras, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, en una notificació interna a la qual va tenir accés Efe.

Aquesta decisió arriba tot i la resolució de la Junta Electoral Central espanyola, que va determinar que Junqueras, condemnat a 13 anys de presó per sedició i malversació, no pot ser eurodiputat.

En aquesta notificació, l'Eurocambra precisa que el reconeixement dels polítics independentistes com a membres de Parlament Europeu serà efectiu durant la sessió plenària que comença el proper 13 de gener.

No obstant això, el text precisa que el seu estatus d'eurodiputats té efecte des del 2 de juliol del 2019, quan es va constituir l'Eurocambra per a la legislatura actual, que cobreix el període 2019-2024.

«Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 de desembre del 2019, durant la sessió plenària del 13 de gener del 2020, el Parlament Europeu ha de prendre nota de l'elecció com a membres del Parlament Europeu d'Antoni Comín i Oliveres, Oriol Junqueras i Vies, i Carles Puigdemont i Casamajó, amb efecte des del 2 de juliol del 2019», es llegeix en l'escrit de l'Eurocambra.

El 19 de desembre passat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va publicar una sentència en la qual determinava que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, hauria d'haver estat reconegut com a eurodiputat i hauria d'haver gaudit d'immunitat després de les eleccions europees del maig passat, quan encara no havia estat condemnat pel Tribunal Suprem espanyol.

Per tant, segons la cort comunitària, hauria d'haver-se aixecat la presó provisional per permetre-li anar a la sessió constitutiva de l'Eurocambra el juliol.

Aquesta sentència també va beneficiar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín, fugits a Bèlgica i que encara no han estat condemnats, a diferència de Junqueras.

De fet, el 20 de desembre passat, Puigdemont i Comín ja van obtenir una acreditació provisional com a eurodiputats.

Divendres passat, la JEC va acordar que Junqueras no pot ser eurodiputat perquè està condemnat «per sentència ferma a pena privativa de llibertat». No obstant això, diumenge, Junqueras va demanar a la Junta Electoral Central que no executi la resolució que li impedeix ser eurodiputat, ja que la recorrerà davant del Tribunal Suprem, on sol·licitarà la seva suspensió cautelaríssima perquè considera que vulnera els seus drets fonamentals i polítics.

El president de la Generalitat, Quim Torra, i altres líders independentistes van celebrar ahir que el Parlament Europeu hagi reconegut Junqueras, Puigdemont i Comín com a eurodiputats. «Orgullós que tant el Parlament de Catalunya com el Parlament Europeu hagin desautoritzat la Junta Electoral Central», va dir Torra.