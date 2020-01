Els CDR fan una crida a «enfortir l'autoorganització popular»

Els CDR han fet una crida a «enfortir l'autoorganització popular» per teixir una estratègia basada en «la dissidència i la desobediència civil», per la qual cosa proposen afectar l'economia de l'Ibex i generar una «veritable revolta popular» cap a la independència. En un comunicat, els CDR demanen no quedar-se «en la buidor» dels actes simbòlics i per això demanen «coordinació i estratègia» a més d'entusiasme, per no fer «patir innecessàriament ningú».

L'organització creu que és un error voler negociar «amb aquell qui et considera un enemic» perquè considera que només admetrà com a pacte el que es pugui entendre «com una rendició» i assegura que no es pot esperar res «dels partits anomenats independentistes».

Els CDR consideren que la negociació és «errònia» i asseguren que no esperen res de cap institució arbitral espanyola.