Bonvehí i Sànchez negocien l'encaix entre PDeCAT i la Crida

Les negociacions entre el Partit Demòcrata i la Crida ja han començat, tal com ha pogut saber l'ACN. Els presidents del PDeCAT i la Crida, David Bonvehí i Jordi Sànchez -respectivament-, lideren les converses a la presó de Lledoners. Encara no s'ha tancat cap acord, de manera que continua la incertesa sobre com es presentarà l'espai postconvergent a les properes eleccions al Parlament.

El PDeCAT va acordar al desembre «transitar» cap a JxCat amb una estructura «única», una fórmula que podria passar per una coalició del partit de Bonvehí amb la Crida, sota la marca de JxCat -que és propietat del PDeCAT. Tot i això, veus de la formació de Sànchez reticents a presentar-se amb el PDeCAT sospesen l'opció de concórrer en solitari. La Crida celebrarà una assembla general al març on podria debatre una «proposta d'actuació política» que impulsa el seu president.

A les converses no hi ha assistit, de moment, cap representant formal de JxCat. Tot i que Sànchez en va ser diputat al Parlament i al Congrés, en aquestes reunions és la màxima autoritat de la Crida, segons les fonts consultades.



Petició de llibertat

Els exdiputats de JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han demanat al Tribunal Constitucional (TC) que els posi en llibertat immediatament i deixi sense efecte les seves condemnes, perquè consideren que se'ls havia d'haver reconegut la immunitat com ha fet el Tribunal de Luxemburg amb Oriol Junqueras.

En roda de premsa, Jordi Pina, advocat dels tres polítics condemnats per sedició pel Tribunal Suprem, va anunciar l'ofensiva legal que ha emprès davant del TC perquè faci «extensiva» als seus clients la interpretació del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat del líder d'ERC com a eurodiputat.

Pina ja va presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, encara no admès a tràmit, en el qual plantejava que el Suprem havia vulnerat el dret a la immunitat de Sànchez, Rull i Turull com a diputats al Congrés quan va decidir seguir endavant amb el judici contra ells, sense demanar el corresponent suplicatori a la càmera.