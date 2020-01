Van den Eynde no veu cap fonament legal perquè el Govern faciliti que Junqueras vagi a l'Eurocambra

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, no veu cap fonament legal en el permís penitenciari que ahir va plantejar Presidència del Govern català a través de la portaveu Mertixell Budó per al republicà perquè aquest pugui assistir al ple del Parlament Europeu. "No veiem cap fonament tècnic de viabilitat ni pràctic. No hi ha cap supòsit de permís extraordinari penitenciari que s'adapti a aquesta situació", ha dit a Ser Catalunya, on ha afegit que "alguna errada hi deu haver" en aquesta proposta quan no s'ha parlat amb la seva defensa tècnica. Van den Eynde ha opinat que és "contraproduent", i ha insistit que prefereix tenir el lideratge de la defensa tècnica del seu client. "Assabentar-me per altres fonts que es llencen propostes no em sembla que entri dintre del normal control que he de tenir jo de la fase estratègica", ha reblat.

Al seu parer, per donar aquest permís s'hauria de fer una "interpretació legal estranya". "Deuen ser les ganes que es produeixi una cosa, però destriem entre els que ens agradaria i el que passarà en la realitat", ha demanat.

En aquest sentit, ha indicat que no se li ocorre cap escenari en què es pugui imaginar que els funcionaris de la Generalitat actuessin contra el criteri del Suprem i obrissin la porta a Junqueras perquè anés cap a la Jonquera. "Estem parlant de mecànica quàntica, d'un món paral·lel", ha etzibat.

Van den Eynde s'ha mostrat pessimista sobre la posició que tindrà el Suprem sobre la immunitat de Junqueras, i ha apuntat que en aquest cas, s'obren dues vies: valorar si anar al Constitucional i si es pot denunciar penalment una detenció il·legal, o bé recórrer de nou al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i al Parlament Europeu, "que hauria de reclamar la protecció dels seus membres".