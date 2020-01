Els ducs de Sussex es retiren com a membres sènior de la casa reial britànica

Els ducs de Sussex, el príncep Enric d'Anglaterra i Meghan Markle, van anunciar ahir la seva retirada de la casa reial com a membres sènior per donar a la família que han format «l'espai» necessari per als seus nous projectes, entre els quals van avançar la creació d'una entitat caritativa.

La parella va explicar que es tracta d'una «transició» per forjar-se un «nou paper» en la monarquia britànica, una decisió que asseguren que han pres «després de molts mesos de reflexió i de discussions internes».

Entre els canvis previstos, Enric d'Anglaterra i Meghan Markle van avançar que a partir d'ara repartiran el seu temps entre el Regne Unit i l'Amèrica del Nord, si bé van recalcar que seguiran honorant les seves obligacions amb la reina, la Commonwealth i els seus patronatges.