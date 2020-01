Torra convoca el Consell Executiu i compareixerà per valorar la decisió del Suprem

El president del Govern, Quim Torra, ha citat el president del Parlament, Roger Torrent, la Mesa de la cambra, i els grups parlamentaris de JxCat, ERC i la CUP a una reunió a les 12:30 hores al Palau de la Generalitat.

A més, Torra també ha convocat un Consell Executiu extraordinari a les 13:15 hores. Posteriorment el president farà una declaració institucional. És la primera reacció després que el Suprem hagi rebutjat, aquest divendres al matí, suspendre de forma urgent l'acord de la JEC que aplica la inhabilitació de Torra.

El tribunal argumenta que no hi ha raons d'"especial urgència" per prendre aquesta decisió.