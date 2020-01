L'Iran dona accés a les caixes negres de l'avió a Ucraïna

Les autoritats de l'Iran van donar accés ahir a Ucraïna a les caixes negres i les restes de l'avió que es va estavellar dimecres poc després d'enlairar-se de l'aeroport de Teheran, un sinistre en què van morir les 176 persones que hi anaven a bord.

Tal com va informar en una roda de premsa el ministre d'Afers Exteriors ucraïnès, Vadim Pristaiko, les autoritats del país europeu van obtenir «accés a les restes del Boeing i al lloc del sinistre».

«Ara el nostre equip també ha accedit a les caixes negres de l'avió», va confirmar Pristaiko, que va aclarir que han obtingut la total col·laboració dels iranians, segons informacions recollides per l'agència de notícies russa Sputnik.

El ministre va afirmar que Ucraïna advoca per crear una coalició internacional per investigar el sinistre de l'avió a l'Iran. «Volem determinar la veritat, i per això volem, per exemple, crear una coalició internacional que es dediqui a la investigació», va dir.

Així, va subratllar que si es confirma la hipòtesi de la destrucció de l'avió ucraïnès, que ha estat apuntada tant per alts càrrecs nord-americans com pel Govern canadenc, Kíev exigirà que els responsables siguin portats davant la Justícia i demanarà una indemnització.

L'entrega de les caixes negres ha tingut lloc l'endemà que el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, expressés que confiava que els experts d'aviació enviats per Ucraïna poguessin participar en l'anàlisi de les dues caixes negres de l'avió.