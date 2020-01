Open Arms demana donacions per reparar el vell vaixell de rescat o comprar-ne un de nou

El fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha demanat aquest dilluns ajuda econòmica per reparar el vaixell de rescat de migrants al Mediterrani o comprar-ne un de nou. "La continuïtat d'Open Arms està en risc", ha dit. "Fa un dia i mig que estem reparant aquest vaixell enmig del mar, en condicions adverses i 118 persones a bord; ara desembarcarem i haurem d'esperar una reparació a la que no podem fer front", ha lamentat. El manteniment de l'ONG es fa per les donacions ciutadanes, ha recordat, i per això ha dit que "estaria bé que 200.000 catalans poguessin donar entre 10 i 20 euros". "Si no, no podrem seguir", ha reblat.

En declaracions a RAC-1, Camps ha explicat que ara mateix és "poc viable" seguir amb els rescats per qüestions de "seguretat", ja que "el vaixell té uns 47 anys i, tal com està, no pot fer front a seguir rescatant nàufrags". "Les contínues reparacions ja no donen per a més; cada cop que sortim de port, es demora per reparacions", ha explicat. En dos anys i mig el vaixell ha recorregut unes 59.000 milles, el que serien unes tres voltes al món i ha rescatat més de 6.000 persones.

Des de divendres el vaixell és al Mediterrani central, entre Malta i Itàlia, i està a l'espera que se li assigni un port segur per desembarcar 118 nàufrags rescatats davant les costes de Líbia, entre els quals hi ha 28 menors sols i dues embarassades. Divendres al matí l'ONG catalana rescatava 44 persones, algunes en un estat d'hipotèrmia greu, després de dos dies a la deriva. L'embarcació s'havia quedat sense gasolina i se li havia obert una via d'aigua que agreujava encara més la situació. Poques hores després, va fer un segon rescat de 74 persones, més complex que el primer. Entre les persones rescatades, moltes en estat de pànic total, hi havien dones embarassades, nens i fins i tot algun bebè. Segons va explicar l'organització, el rescat es va dur a terme sota la mirada amenaçant d'una patrulla líbia.



La bona mar fa augmentar el nombre de migrants



L'ONG ja va avisar divendres a la matinada quan abandonava el port de Siracusa, a Sicília, que eren l'únic vaixell humanitari en aigües internacionals. Això va provocar que haguessin de fer dos rescats en menys d'un dia i que no poguessin buscar port segur encara perquè potser havien de fer algun altre rescat, com així va passar.

El Sea Watch 3, vaixell d'una ONG alemanya, es va veure obligat a buscar un port segur després de rescatar 119 migrants en tres operacions diferents. Durant el mes passat havia fet molt mal temps, i ara la marea tranquil·la a la zona del mediterrani central ha provocat un augment dels intents d'arribar a Europa.

Camps ha insistit que "cal que la UE obri els ports i que coordini i garanteixi els rescats al mar, ara no ho fa ningú". A les autoritats comunitàries també els ha demanat que obeeixin els convenis internacionals de dret marítim i "deixar de finançar grups armats libis, mal anomenats 'guàrdia costera', i que vulneren els drets humans, el dret internacional i el dret marítim".