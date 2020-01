El Pentàgon admet que no té proves que Soleimani volgués atacar 4 ambaixades

El secretari de Defensa dels EUA, Mark Esper, va admetre que no ha vist cap «prova» concreta que el general iranià Qasem Soleimani, assassinat aquest mes en una operació nord-americana a Bagdad, planegés atacar quatre ambaixades d'aquest país, com afirma Donald Trump. «El president no va fer referència a una prova en concret i jo no n'he vist cap», va assenyalar Esper en una entrevista a la cadena CBS News.

El cap del Pentàgon va matisar, però, que està d'acord amb Trump que «és probable que els iranians tinguessin intenció d'atacar les ambaixades perquè són els punts més destacats de la presència nord-americana en un país».

Les seves declaracions afegeixen dubtes al canviant relat de Trump per justificar la missió contra Soleimani, ja que el president va dir inicialment que el cap de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària iraniana planejava atacs indefinits contra objectius nord-americans, després va precisar que volia atemptar contra l'ambaixada a Bagdad i després va parlar de plans contra altres missions diplomàtiques.

Esper va defensar que el mandatari mai va parlar de proves en el cas de les quatre ambaixades, sinó que va dir que «creia» que aquest era el pla de Soleimani, i va assegurar que ell comparteix aquesta anàlisi. Del que sí que va veure «proves» el secretari de Defensa va ser que Soleimani planejava atacar l'ambaixada nord-americana a Bagdad, va destacar el cap del Pentàgon.

Per altra banda, el ministeri d'Exteriors de l'Iran va convocar l'ambaixador britànic a Teheran, Robert Macaire, per la seva assistència a una protesta «il·legal», en la qual va ser breument detingut, al mateix temps que davant de l'ambaixada va haver-hi una manifestació contra el Regne Unit.

Exteriors va recordar a Macaire que la presència d'ambaixadors estrangers a reunions il·legals no està relacionada amb les seves responsabilitats i és contrària a la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques.

El viceministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchí, va dir així mateix a Twitter que l'ambaixador britànic va ser «arrestat com un estranger desconegut en una reunió il·legal».

«Puc confirmar que no vaig participar en cap manifestació. Vaig anar a un esdeveniment anunciat com una vigília per les víctimes de la tragèdia de l'avió ucraïnès. Vaig marxar després de 5 minuts, quan alguns van començar a corejar lemes», va aclarir l'ambaixador britànic. Des de Londres, el secretari d'Estat de Seguretat del Regne Unit, Brandon Lewis, va assenyalar que la prioritat del Govern britànic respecte a l'Iran és intentar «desescalar» les tensions.