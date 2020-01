Detenen un home a l'aeroport del Prat amb passaport fals que portava rellotges de luxe robats

La Policia Nacional ha detingut un home a l'aeroport del Prat que va fugir després d'identificar-se amb un passaport falsificat. Els agents van adonar-se que el document estava manipulat i ell va sortir corrents per la T-1. Finalment va ser arrestat, però abans va causar lesions lleus a dos dels agents que el perseguien.

L'home intentava agafar un vol cap a Mèxic i portava 12 rellotges de luxe robats, a més d'altres objectes. Està detingut per un delicte de falsedat documental i atemptat a agents de l'autoritat. Els rellotges els portava a una bossa que no havia facturat, així com 6.000 euros en efectiu. Un dels rellotges figurava com a robat a Madrid. També havia facturat dues maletes, on es van trobar cinc rellotges més, així com bosses i ulleres de prestigioses marques.

El detingut, de nacionalitat colombiana, té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni. Els 17 rellotges estan valorats en més de 4.000 euros. També portava dos ordinadors portàtils, cinturons, bosses i moneders i ulleres de sol.