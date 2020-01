La mesa del Parlament decideix mantenir Torra com a diputat

La mesa del Parlament va ratificar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat, per la qual cosa rebutja retirar-li l'escó, com va demanar Cs, després que la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona declarés vacant el seu lloc a la cambra catalana per complir la inhabilitació del cap de l'executiu català de la Junta Electoral Central (JEC) i el Tribunal Suprem. Fonts parlamentàries van explicar que l'òrgan director de la cambra va prendre aquesta decisió amb els vots en contra de retirar-li l'escó de JxCat i ERC, que tenen majoria absoluta a la mesa, al costat del PSC-Units, mentre que Cs va ser l'únic que hi ha votat a favor. La resta de grups participen en les reunions però no tenen dret a vot.

En la reunió, els lletrats del Parlament van presentar un informe que rebutja que la JEC pugui retirar l'acta de diputat a Torra i l'avala com a president de la Generalitat, de manera que la majoria de la mesa va seguir el seu criteri.

Aquest informe canvia el criteri dels lletrats en les al·legacions que es van presentar el desembre contra la resolució de la JEC que advertien que la retirada de l'acta de diputat a Torra comportaria que deixés de ser president, una cosa que en l'informe de dilluns no només no es recull sinó que es planteja el contrari.

L'òrgan director de la cambra catalana també va rebutjar, amb els mateixos vots, un escrit del PP que demanava al president del Parlament, Roger Torrent, iniciar la taula de contactes per elegir un nou president de la Generalitat.

A més, les mateixes fonts van afirmar que la mesa va aprovar, també amb el vot favorable de JxCat, ERC i el PSC, presentar un recurs davant el Tribunal Suprem contra la resolució de la JEC del 3 de gener que inhabilita Torra com a diputat.

No obstant això, no va tractar la decisió de la JEP de divendres passat, que declara vacant l'escó de Torra, perquè els lletrats van informar que la cambra catalana encara no ha rebut la comunicació formal d'aquesta resolució.