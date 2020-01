El Parlament impulsa un pla d'igualtat que fixarà que la mesa sigui paritària

La mesa del Parlament va aprovar ahir el primer pla d'igualtat de gènere de la cambra. Es tracta d'un full de ruta que marcarà cap on s'ha de caminar i que inclou 84 accions, com introduir la paritat de gènere com a criteri normatiu a la mesa de la cambra i a les comissions.

Entre les mesures previstes també hi ha l'ampliació de supòsits per exercir la delegació de vot, l'impuls d'un protocol contra la violència masclista o la formació obligatòria per als diputats per a la prevenció de la violència masclista i LGTBI-fòbia. El pla és la pauta i, mentre algunes de les accions es podran implementar de forma immediata, d'altres necessitaran una reforma del reglament o modificar algunes lleis, i quedaran en mans dels grups.

Després que la legislatura comencés amb només una dona a la mesa –Alba Vergés-, es va decidir impulsar un pla per no deixar la igualtat només en mans de la voluntat dels diputats.