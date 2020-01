Puigdemont advoca per l'autodeterminació en la seva primera intervenció al ple europeu

L'eurodiputat de Junts Carles Puigdemont va reclamar ahir a la Unió Europea que «avanci» en un «mecanisme democràtic per a l'autodeterminació», en el seu primer discurs com a eurodiputat. «L'autodeterminació és la millor manera de resoldre els conflictes territorials», va defensar Puigdemont en el debat parlamentari de la presidència rotatòria de la UE. Puigdemont va fer una crida al «diàleg i la negociació» per trobar una «solució política a Catalunya» i va reivindicar la qüestió catalana és «un afer europeu» i estarà present en la presidència de torn de la UE. Puigdemont va rebutjar acceptar preguntes que van demanar els eurodiputats Dolors Montserrat (PP) i Luís Garicano (Cs).

L'expresident va intervenir al matí en el debat sobre les prioritats de la presidència de torn de la Unió Europea amb el primer ministre croat Andrej Plenkovic i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. En la seva intervenció d'un minut, Puigdemont va agrair a Plenkovic haver «donat suport al diàleg entre Espanya i Catalunya». També va reclamar als líders europeus que defensin una «millor manera» de resoldre els conflictes territorials a través de «l'autodeterminació». «La repressió no és acceptable», va defensar.

L'eurodiputat de Ciutadans Luís Garicano va lamentar que Puigdemont no acceptés la seva pregunta al debat. «Puigdemont ha vingut a mentir al Parlament Europeu i per això no ha tingut el valor d'acceptar la meva pregunta», va criticar.

Per la seva banda, el primer ministre croat, Andrej Plenkovic, el país del qual ostenta la presidència semestral del Consell de la UE, va afirmar ahir que el conflicte català és un assumpte que s'ha de resoldre a nivell intern a Espanya i va confirmar que la crida al diàleg no ha estat objecte de debat entre els estats membres.

En una roda de premsa, Plenkovic va aprofitar una pregunta sobre el suplicatori de Carles Puigdemont i Toni Comín dirigida al president de l'Eurocambra, David Sassoli, per respondre a Puigdemont, que l'havia interpel·lat en el debat al ple per demanar un mecanisme europeu que desenvolupi el dret a l'autodeterminació.

«En el debat s'ha esmentat que nosaltres, com a presidència, hem demanat diàleg. No ho hem tractat en absolut a nivell de Consell ni és part de cap activitat de la presidència. És un assumpte que s'ha de solucionar a Espanya», va afirmar el primer ministre croat.