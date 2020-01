La Cambra de Representants vota a favor de l''impeachment' de Trump

La Cambra de Representants va votar ahir a favor d'enviar al Senat el plec de càrrecs contra el president nord-americà, Donald Trump, l'últim pas abans que arrenqui el judici polític a la cambra alta. El ple de la cambra baixa va votar per enviar els articles de l' impeachment al Senat i per ratificar els set congressistes que s'encarregaran d'exercir l'acusació contra Trump a la cambra alta, anomenats mànagers.

Els escollits són els caps de les comissions Judicial i d'Intel·ligència de la Cambra de Representants, Jerry Nadler i Adam Schiff, respectivament, així com la de la Comissió d'Administració, Zoe Lofgren, als quals se sumen els congressistes Hakeem Jeffries (Nova York ), Val Demings (Florida), Jason Crow (Colorado) i Sylvia Garcia (Texas).

Els mànagers havien estat designats hores abans per la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi. «Volem presentar el cas més fort que sigui possible per protegir i defensar la nostra Constitució, per buscar la veritat per al poble nord-americà», va declarar en una compareixença. La premsa nord-americana ha assenyalat que Pelosi s'hauria resistit a nomenar els mànagers, precisament per forçar el Senat, de majoria republicana, a pactar un protocol per a l' impeachment que els demòcrates consideren just. La cap de la Cambra Representants va dir la setmana passada, quan va anunciar que faria aquest pas, que el seu principal temor és que es desestimin alguns fets i que no es permetin ampliar els que ja han estat indicats.