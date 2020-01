Els Mossos d'Esquadra escorcollen les instal·lacions d'IQOXE per ordre judicial

Els Mossos d'Esquadra escorcollen per ordre judicial les instal·lacions de l'empresa IQOXE a la Canonja (Tarragonès), segons ha avançat el diari 'La República Checa' i ha pogut confirmar l'ACN. Una comitiva judicial encapçalada per la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha entrat a la planta aquest dijous a la tarda, entre les quals dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra. A més, l'ACN ha constatat que també hi ha presència policial a la seu d'IQOXE al Prat de Llobregat. La causa, oberta arran de l'explosió de dimarts que ha deixat tres morts i set ferits, està sota secret de sumari.

La investigació sobre les causes i les circumstàncies en què es va produir l'explosió al reactor d'IQOXE serà clau per determinar la possible responsabilitat penal de l'empresa. Fonts jurídiques apunten que es podria atribuir homicidi imprudent a la firma si es detecten negligències o deficiències de manteniment o de seguretat a la planta.

Ja el dia de l'explosió, la magistrada titular del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona va encapçalar la comissió judicial en les tasques d'aixecament dels cadàvers al pis de Torreforta on va impactar un projectil i a la mateixa planta afectada. La fiscalia també hi ha estat present, però no ha obert diligències pròpies en haver-hi ja una causa judicialitzada.

Fonts judicials consultades per l'ACN han indicat que, si es detecten possibles deficiències o negligències de manteniment o en l'adopció de seguretat a la planta es podrien atribuir a l'empresa homicidis imprudents i lesions. A més, també es podria perseguir la companyia per suposats delictes contra els drets dels treballadors en cas que hagués incomplert la normativa de seguretat laboral.