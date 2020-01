La petroquímica no va avisar de l'explosió més greu ocorreguda en una dècada a l'Estat

L'empresa IQOXE no va avisar el centre d'emergències de la Generalitat de l'explosió que ha causat tres morts i set ferits, en l'accident químic més greu de l'última dècada a Espanya, el que ha portat els veïns de la petroquímica de Tarragona a mobilitzar-se per exigir més seguretat.

Ahir a la tarda centenars de persones es van concentrar a la plaça de la Font de Tarragona on la plataforma ciutadana Cel Net havia convocat una manifestació per reclamar a la patronal petroquímica que assumeixi responsabilitats per l'explosió de dimarts.

Un dia després de la virulenta explosió, originada en un dels tancs reactors d'Indústries Químiques de l'òxid d'etilè de la Canonja, els bombers van localitzar sepultat entre la runa el cadàver de l'operari que estava desaparegut. L'altre mort és un veí del barri de Torreforta de Tarragona, que va morir en desprendre's el sostre del seu pis quan la tapa del reactor, una xapa de ferro d'una tona, va volar uns tres quilòmetres propulsada per l'explosió, va entrar per la finestra de l'edifici i va provocar-ne l'enfonsament, que va posar fi a la seva vida.



La investigació

Tot i que encara s'investiguen les circumstàncies de l'accident i la seva gestió posterior, fonts de Protecció Civil de la Generalitat van informar que no hi ha constància que l'empresa alertés el centre d'emergències CECAT ni el telèfon 112 que acabaven de tenir un accident químic. Els protocols d'emergència estableixen que les empreses que tenen algun accident han d'activar el seu pla d'autoprotecció interior –el que tampoc consta que fes dimarts IQOXE– i avisar el CECAT perquè es pugui activar el pla de reacció de la Generalitat davant emergències químiques (PLASEQCAT).

Per contra, l'empresa química al·lega que va reaccionar «bé» després de l'accident i destaca que va seguir en tot moment «les instruccions» dels equips d'emergències, en un sinistre que va ser «notori», de manera que «als pocs minuts» els bombers de parc químic eren al complex.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que es constituirà una taula de treball amb les conselleries afectades, els alcaldes i les empreses involucrades per analitzar el que ha passat, les seves conseqüències i plantejar millores. Després de l'accident mortal de dimarts, l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha confirmat que es reunirà de manera urgent els pròxims dies amb el Govern, els ajuntaments de la zona, sindicats i entitats veïnals i ecologistes per coordinar-se i establir millores en els protocols de seguretat.

Precisament, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat al Govern que agilitzi les normatives necessàries per permetre que es pugui avisar directament als telèfons mòbils dels ciutadans davant emergències com l'explosió d'ahir, perquè la comunicació sigui «més fàcil i més ràpida». De fet, Protecció Civil ha justificat que dimarts no s'activessin les sirenes per alertar la població de l'accident en què les informacions que recollien no apuntaven a la possibilitat d'una segona explosió a la petroquímica ni a l'existència d'un núvol tòxic.

L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha denunciat que va trigar més d'una hora a rebre la comunicació perquè els veïns es confinessin a casa seva, mentre les principals associacions de veïns de Catalunya i de Tarragona han reclamat que s'actualitzin els protocols d'emergència al Camp de Tarragona i es posi fi a «la impunitat empresarial en cas de negligències». En aquesta línia, el Síndic de Greuges ha obert una investigació d'ofici per esbrinar si van funcionar correctament els protocols de coordinació.