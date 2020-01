El síndic reclama l'amnistia, l'indult o la derogació de la sedició del Codi Penal

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va reclamar ahir l'amnistia, l'indult o «revisar en profunditat» el delicte de sedició del Codi Penal com a «mecanismes polítics o jurídics» per alliberar les nou persones que són a la presó per la sentència de l'1-O dictada pel Tribunal Suprem.

Després de lliurar l'informe «La sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i la seva repercussió en l'exercici dels drets fonamentals» al president del Parlament, Roger Torrent, Ribó va explicar que cal trobar «la forma més decidida, clara i amb els temps oportuns», perquè la presó «condiciona tot el conflicte», i d'aquesta manera es podria iniciar un «diàleg constructiu». Ribó també va advertir que la sentència posa en risc la llibertat d'expressió i de reunió per a tots els ciutadans.



Tres sortides

Ribó va explicar que hi ha «tres possibles sortides que són responsabilitat del poder polític», dels quals l'amnistia és «idònia» i «la més favorable per a tothom pensi el que pensi» i suposaria «superar el conflicte de soca-rel».

La segona possibilitat que va exposar el síndic és l'indult, que considera «perfectament assumible», i la tercera, la reforma o derogació del delicte de sedició.