La grip s'acosta a llindar epidèmic Catalunya, amb més morts de les esperades

La taxa d'incidència de la grip s'ha situat en la setmana del 6 al 12 d'aquest mes de gener en els 77,6 casos per cada 100.000 habitants, molt a prop del llindar epidèmic fixat aquest any en els 98,1 casos per cada 100.000 persones, amb més defuncions dels esperats.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha informat en el seu full informatiu sobre el Pla d'Informació de les Infeccions respiratòries agudes a Catalunya, temporada gripal 2019-2020, que s'han notificat 24 nous casos greus hospitalitzats confirmats de grip.

Per grups d'edat, les taxes d'incidència superen àmpliament el llindar epidèmic i s'han registrat 226,2 menors per cada 100.000 habitants, una xifra que descendeix a 92,2 en menors d'entre 5 i 14 anys.

"Els índexs de mortalitat observada pugen considerablement respecte a la setmana passada i estan per sobre dels valors esperats", s'informa a l'esmentat full informatiu.

Així, a Barcelona ciutat i província les defuncions han superat les 300 en la segona setmana de l'any, pujant considerablement respecte a la setmana anterior.

La taxa d'incidència més elevada de la grip s'ha registrat a les comarques lleidatanes de l'Alt Pirineu i Aran, amb un 81,6, mentre que a Barcelona se situa en 48,6 per cada 100.000 habitants.

Durant la setmana del dia 6 a el 12 de gener s'ha notificat el primer brot de grip de la temporada en una residència d'avis amb 5 persones afectades per virus de la grip A.