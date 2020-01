Segueix en directe el judici al major Josep Lluís Trapero i la cúpula dels Mossos per l'1-O

L'Audiència Nacional comença a jutjar aquest dilluns i durant diverses setmanes el major Josep Lluís Trapero, excap dels Mossos d'Esquadra, l'exsecretari general del Departament d'Interior Cèsar Puig, l'exdirector general dels Mossos Pere Soler i la intendent del cos Teresa Laplana, pels fets del 20-S i l'1-O del 2017. La fiscalia sol·licita 11 anys de presó i 11 d'inhabilitació per a Trapero, Soler i Puig per rebel·lió. i quatre de presó i 11 d'inhabilitació a Laplana per sedició.

El ministeri públic acusa Trapero i Laplana de no haver fet més per permetre una sortida normal de la comitiva judicial de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre, i a Trapero, Puig i Soler els considera responsables del dispositiu "ineficaç" de l'1-O per tal de no impedir efectivament el referèndum independentista.

El judici se celebrarà entre aquest 20 de gener i el 19 de març, en sis setmanes de dilluns a dijous, principalment els matins, i s'hi preveuen un centenar de testimonis, molts d'ells repetits del Suprem pel judici de l'1-O. Es farà a la seu que l'Audiència Nacional té a un polígon industrial de San Fernando de Henares, a uns 20 quilòmetres de la seu principal del centre de Madrid.

El ministeri públic considera Trapero, Puig i Soler càrrecs subalterns i per això, com que la forquilla de les penes que es poden sol·licitar és de 10 a 15 anys, la fiscalia es decanta per la franja baixa. No obstant això, podria modificar la qualificació a l'inici o al final de la vista oral, ja que el Tribunal Suprem va descartar la rebel·lió per als líders del procés. En aquesta causa l'única acusació l'exerceix la fiscalia, ja que no hi estan personats ni l'Advocacia de l'Estat ni Vox (com sí passava al Suprem).