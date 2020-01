Cada vegada que hi ha un temporal marítim, les autoritats de Protecció Civil reiteren la importància que les persones no s'acostin a primera línia de mar, perquè l'onatge i el vent poden jugar males passades. No obstant això, sempre hi ha imprudents i valents que no fan cas dels consells creient que no els passarà res. El darrer exemple el tenim a Lloret, on avui una onada ha arrossegat un home que estava gravant el temporal amb el seu mòbil des del Passeig Martítim.