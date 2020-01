Trump presumeix de gestió econòmica davant l'elit política i econòmica a Davos

Coincidint amb l'inici de l' impeachment, el president dels EUA, Donald Trump, va comparèixer triomfalista amb un extens discurs davant de l'elit política i empresarial reunida al Fòrum Econòmic de Davos, a Suïssa.

Trump va defensar l'èxit de la seva gestió econòmica pel que fa a l'ocupació i va tornar a practicar el «negacionisme» de l'emergència climàtica, es va apuntar a la iniciatatia de Davos per plantar un bilió de nous arbres al món i va carregar contra «els profetes de la fatalitat i les seves prediccions de l'apocalipsi ».

Tot això en un discurs seguit per l'activista sueca Greta Thunberg. «Amb plantar arbres no n'hi ha prou», va dir la jove en una intervenció posterior, la segona de la jornada.

No hi va haver cap referència a la política interna dels Estats Units en el discurs de Trump. Només en el to electoralista en defensa de la seva gestió econòmica. «Els EUA és ara un país més gran, més fort i més sòlid i ningú està traient més avantatge d'això que la classe mitjana», va dir. «El somni americà ha tornat», va afirmar.

En unes breus declaracions als periodistes, sí que es va referir al procés de l' impeachment en contra seu, que va qualificar de «farsa» i «cacera de bruixes». En ésser preguntat sobre la seva absència de Washington en un dia tan rellevant, Trump va contestar: «Venim a retrobar-nos amb els líders mundials, la gent més important del món, i aquí hi farem formidables negocis econòmics».

En el seu discurs, Trump tampoc no va fer evident cap referència explícita a la política exterior nord-americana, ni tan sols a les recents tensions amb l'Iran. Només una referència al fet que l'autoabastiment que ha assolit els EUA permet al país «no haver d'importar energia de països hostils». A més, Trump va oferir a la Unió Europea els recursos energètics dels EUA per trencar llaços amb aquests «països hostils».

Abans d'arribar a la localitat suïssa, Trump va publicar un tuit sobre la imminent arribada del «número u» al Fòrum Econòmic. «Anant cap a Davos per retrobar els líders dels negocis del món», va afirmar Trump.