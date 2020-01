Catalunya declara l'epidèmia de grip

El virus de la grip ja afecta 147 persones de cada 100.000 habitants a Catalunya, de manera que ha superat per primera vegada aquest hivern la barrera epidèmica, situada aquest any en els 98 casos, segons ha informat el departament de Salut de la Generalitat.

Salut va donar a conèixer ahir les últimes dades sobre la grip, cor-responents a la setmana del 13 al 19 de gener, i va destacar que el 83,5% de les persones ingressades greus per aquest virus no estaven vacunades i la majoria tenen problemes de salut previs. L'afectació més gran es va produir en els nens menors de 5 anys i el virus va obligar a ingressar 14 persones en els hospitals de referència, 90 des de l'inici de l'hivern.

El departament de Salut, que ha reforçat els serveis assistencials per atendre l'augment de la demanda per la grip, ha recomanat vacunar-se per protegir-se i evitar propagar el virus, i mantenir unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular. La taxa d'incidència de la síndrome gripal està sent més alta en els menors de 5 anys (339,5 casos per 100.000 habitants), mentre que augmenta en la resta de grups d'edat.

Quant als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, entre el 13 i el 19 de gener es van registrar 14 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada (al principi d'octubre), un total de 90.

Les dades recollides en el Pla d'Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) indiquen que la setmana passada els professionals sanitaris dels hospitals van atendre un total de 70.955 urgències, de les quals el 10,6% van requerir ingrés hospitalari, amb un augment de l'1,65% respecte a la setmana anterior. No obstant això, en comparació amb la mateixa setmana de l'any 2019, l'activitat urgent es va reduir el 4,3% i el nombre d'ingressos va disminuir el 0,71%.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 73,3% són pacients adults (55.584), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (15.359). En relació amb la setmana anterior, la proporció de pacients pediàtrics va augmentar el 23,3%, una dada que s'explica per l'epidèmia de bronquiolitis, que, segons els metges, ja estaria iniciant el seu descens.

Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana passada van atendre un total de 886.771 visites, el 43,6% més que la setmana anterior. Del total de visites de la setmana passada, 850.003 es van dur a terme en els centres d'atenció primària i 36.768 en el domicili del pacient.

Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), van atendre un total de 23.292 visites, el 7,9% menys que la setmana anterior.

El telèfon 061 CatSalut Respon va atendre 37.036 casos aquesta setmana, dels quals 2.196 van requerir l'atenció d'un metge a domicili. El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha disposat un pla operatiu d'hivern per adaptar els serveis sanitaris a l'augment de la demanda per l'epidèmia de grip, i els centres sanitaris ja han activat els seus plans de contingència per donar resposta a la pressió assistencial, encara que molts Serveis d'Urgències registren algunes hores d'espera.